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Центр «Юна» проведет выставку-пристройство бездомных животных на «Винзаводе»

Евгений Белоусов
Город
Центр «Юна» проведет выставку-пристройство бездомных животных на «Винзаводе»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» 27 ноября проведет выставку-пристройство бездомных животных на территории ЦСИ «Винзавод». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе центра.

— 27 ноября на территории ЦСИ «Винзавод» у вас есть отличная возможность подарить дом животному из приюта и обрести настоящего хвостатого приятеля. А чтобы новогоднее настроение точно не обошло стороной, на «Юна-Фесте» вас будут ждать главные атрибуты самой волшебной ночи года — советские фильмы, — говорится в сообщении.

Более ста бездомных кошек и собак будут ждать своих новых хозяев. Животных заранее к этому подготовили, все они привиты, чипированы и будут отданы любому желающему совершенно бесплатно.

Посетителей выставки также ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным «Юна-Класс».

Центр «Юна» также организует на выставке пункт сбора помощи приютским животным, куда можно будет принести лекарства, корма и игрушки для животных. Подробный список рекомендаций можно посмотреть на официальном сайте центра.

До этого стало известно, что в Новой Москве откроется новый комплекс, рассчитанный на содержание трех тысяч бездомных собак и кошек. Новый комплекс является лучшим в России по качеству оборудования: в нем животные смогут получать комплексную помощь — начиная от профилактических и карантинных процедур и заканчивая сложными хирургическими операциями.

Летом этого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о правилах поведения с собаками для детей.

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