Диетолог Денисова рассказала, чем опасны мандарины

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Наталья Денисова рассказала, чем опасны мандарины.

Из-за переедания мандаринами может возникнуть аллергическая реакция. Помимо этого, стоит с осторожностью употреблять фрукт людям с хроническими заболевания ЖКТ: гастрит, язва, панкреатит.

Эксперт пояснила, что этот фрукт содержит большое количество органических кислот, из-за которых могут появиться изжога и боли. Не стоит злоупотреблять мандаринами людям с диабетом, так как во фруктах много сахара.

Диетолог посоветовала в день съедать не больше трех мандаринов, но только после приема пищи, иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка. Не стоит давать мандарины детям до года, передает «Радио 1».

Ранее о пользе и возможном вреде цитрусовых фруктов рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.