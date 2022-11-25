«Яндекс» может передать управление группой компаний менеджменту РФ

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Совет директоров «Яндекса» рассматривает возможность передать управление группой компаний российскому менеджменту. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

— Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название, — говорится в сообщении.

Уточняется, что это решение позволит продолжать создавать инновационные продукты и сервисы, а также развиваться в интересах своих пользователей.

Кроме того, передача управления обеспечит «Яндексу» развитие своего бизнеса на всех рынках, говорится на сайте компании.

До этого появилась информация, что председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и перейдет на работу в «Яндекс».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», что поменяется для пользователей сервисов «Яндекса» и VK после перемен в обеих компаниях.