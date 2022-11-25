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Дептранс назвал меры, призванные обезопасить москвичей при поездке на трамвае

Лала Манушакян
Город
Дептранс назвал меры, призванные обезопасить москвичей при поездке на трамвае
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поездки на общественном транспорте в столице становятся безопаснее с каждым годом. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, какие меры были предприняты для комфортного и безопасного функционирования трамваев.

— Вес одного трехсекционного трамвая «Витязь-Москва» — это 40 легковых авто или целое стадо из 50 быков. Даже в экстренной ситуации тормозной путь трамвая на скорости 40 км/ч может доходить до 30 метров, — отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что всем участникам дорожного движения напоминают быть острожными рядом с путями — соблюдать ПДД, а внутри салона обязательно держаться за поручни.

При этом приподнятые платформы на остановках также сконструированы в целях безопасности, чтобы пассажиры не выходили на проезжую часть. Еще одна мера, которая предпринимается для безопасности пассажиров, — это физическое обособление путей, это позволяет уменьшить риск ДТП в разы.

Также в пресс-службе порекомендовали быть внимательными рядом с трамвайными путями, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов рассказал, что внедрение современных цифровых технологий, основанных на искусственном интеллекте, позволит повысить эффективность работы общественного транспорта в столице.

Транспорт ПДД Безопасность Трамваи
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