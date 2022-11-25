Сенатор Святенко: Москва активно помогает жителям новых регионов и беженцам с Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, Скорняжный переулок, 4 Карта всех событий

Руководство города провело работы по организации помощи в получении соцвыплат и содействии в трудоустройстве для жителей новых регионов Российской Федерации из Донбасса и беженцев с Украины. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

По ее словам, названная инициатива представляет собой важнейшую задачу для российского общества, «где главенствующими являются гуманитарные ценности».

Столичные власти активно работают над выполнением задач по администрированию процесса получения выплат, поскольку освоение на новом месте является непростой задачей, которую важно «максимально облегчить для человека в кризисной ситуации».

Так, в центр «Семья» в Скорняжном переулке уже обратились порядка 30 тысяч человек, однако парламентарий уверила, что городская система социальной помощи сможет справиться с таким потоком людей, поскольку оснащена лучшими решениями в сфере оказания госуслуг.

Помимо этого, Святенко подчеркнула, что центр стал первой точкой, где нуждающимся оказывают весь необходимый комплекс мер поддержки. Например, профильные специалисты могут помочь с оформлением СНИЛС и получением федеральных выплат. Для родителей проведут необходимую консультацию по вопросам скорейшего устройства их детей в образовательные учреждения.

Святенко также добавила, что психологическая помощь является важным компонентом в процессе адаптации после сильных потрясений. В связи с этим в столице начали работать эксперты, которые окажут профессиональную помощь в этом вопросе всем нуждающимся, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» работают в 14 точках столицы. Там принимают продукты и предметы первой необходимости для переселенцев и жителей новых российских территорий.