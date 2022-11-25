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Юлия Пересильд появилась на публике с новым возлюбленным

Евгений Жуков
Общество
Юлия Пересильд появилась на публике с новым возлюбленным
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник появились вместе на премии OK! Awards «Больше, чем звезды», куда они пришли как пара. Совместные фотографии знаменитости опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

В свою очередь Тройник оставил под публикацией комментарий, где признается Пересильд в любви. Юлия же назвала избранника своей «поддержкой, опорой и любовью».

Совместной работой для актеров стал фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции. Напомним, что в прошлом году Юлия Пересильд объявила о разрыве с Алексеем Учителем. Больше о личной жизни звезда не распространялась.

Осенью прошлого года стартовали съемки фильма «Вызов». Работа над картиной о спасении космонавта на орбите проходила на космодроме Байконур. Исполнительница главной роли — актриса Юлия Пересильд — поделилась впечатлениями от процесса. По словам актрисы, на Байконуре она оставила часть души.

В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

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