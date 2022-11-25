Врач предупредила о серьезной опасности трещин на пятках

Фото: Unsplash

Сильная ороговелость лишает кожу ступней эластичности, что приводит к образованию трещин. Об их опасности рассказала дерматолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Галина Скворцова.

— Зимой, когда человек носит закрытую обувь, ноги сильно потеют, в результате чего образуется благоприятная среда для грибковых заболеваний, — объяснила она.

По словам врача, проблема ороговелости требует очень тщательного ухода за ногами. Следует использовать для ухода масляные препараты на основе лаванды или розмарина. Кроме того, потребуются не только мази, но и механическое удаление огрубевшей кожи, а также шлифовка, передает слова Скворцовой «Газета.ру».

Однако не только зимняя обувь может быть опасна для ступней. Открытая летняя обувь тоже может нанести вред. Основная опасность открытой обуви, носимой на босу ногу, заключается в возможности травмирования кожи ступней и ногтей, что может повлечь за собой развитие всевозможных заболеваний. Каких именно, выяснила «Вечерняя Москва».

В зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Как минимизировать вред, «Вечерней Москве» рассказала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.