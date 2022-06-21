Крошение, бородавки и инфекции: какие опасности скрывает летняя обувь

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Летом большинство людей отдает предпочтение обуви открытого типа. Однако такие, казалось бы, удобные средства передвижения, помимо комфорта, могут стать причиной серьезных проблем. Основная опасность открытой обуви, носимой на босую ногу, заключается в возможности травмирования кожи стоп и ногтей, что может повлечь за собой развитие всевозможных заболеваний. Каких именно, выясняла «Вечерняя Москва».

Как рассказала заведующая отделением подологии в клинике «СМ-Косметология», врач-дерматолог, миколог и подолог Ольга Латыпова, открытая обувь не защищает кожу стопы от ветра, пыли, солнца, что приводит к пересушиванию. Сухая кожа, наличие трещин, микротравм являются «входными воротами» для развития инфекций:

— Предрасполагающими факторами служат и повышенная потливость стоп — гипергидроз, сопутствующие заболевания (сахарный диабет, нарушение кровообращения в нижних конечностях и иные проблемы).

Так какие же инфекции можно получить, если носить обувь открытого типа на босую ногу? По словам врача, зачастую это микоз стоп и ногтей.

Начало заболевания, по словам Латыповой, характеризуется появлением зуда, выраженным шелушением кожи стоп и межпальцевых промежутков:

— Далее в процесс вовлекаются ногтевые пластины. Происходит изменение цвета (от серо-желтого до коричневого), утолщение, крошение. Это может свидетельствовать о микробной инфекции, возбудителем которой может быть синегнойная палочка, стрепто- или стафилококк. Настораживают болезненность ногтевых пластин, воспаление околоногтевого валика, окрашивание ногтевой пластины в зеленый цвет и появление неприятного запаха.

Также подобные трансформации нередко предупреждают о наличии вируса папилломы человека. В таком случае появляются подошвенные бородавки:

— Выделяют глубокие и поверхностные ладонно-подошвенные бородавки. Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости.

Эксперт призывает не ставить диагноз самостоятельно и при проявлении симптомов обратиться к дерматовенерологу за консультацией. Нередко вышеперечисленные инфекции, заверила эксперт, можно «получить» и после процедуры педикюра или маникюра в салоне. Основная причина — несоблюдение норм гигиены и этапов обработки используемых инструментов:

— Довольно часто после посещения салонов пациенты обращаются к нам, в Центр подологии, для восстановления здоровья ногтевых пластин. Будьте осторожны в выборе салона и не стесняйтесь спрашивать о способах обработки инструментов.

Во избежание развития инфекций в летний период Латыпова призывает соблюдать следующие профилактические меры: отказаться от узкой обуви, отдать предпочтение обуви из натуральной кожи, поскольку она более эластична в носке.

По возможности лучше носить закрытую обувь с элементами перфорации. Во время физических нагрузок следует со спортивной обувью надевать носки из натуральных тканей.

Избегайте травматизации кожи, ногтей и стоп, соблюдайте нормы личной гигиены. Применяйте средства по уходу за кожей стоп в зависимости от проблемы: увлажнение при выраженной сухости — крем, бальзам или пенка, гипергидроз — антиперспирант.

— Находясь в гостях, — добавляет специалист, — не ходите босиком, что особенно актуально в летний период. Не надевайте безличные тапочки. При покупке обуви используйте для примерки личные носки, следки.

Также нужно профилактически обрабатывать кожу стоп и ногтей после посещения общественных мест, в которых вы находились в открытой обуви, специальными дезинфицирующими средствами — спрей или пенка. Чем раньше вы заподозрите проблему и уделите ей внимание, тем быстрее будет достигнут результат, заключила врач.