ДТП с участием четырех автомобилей произошло на втором километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на втором километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 25 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», сейчас на этом участке автодороги образовался большой затор. Однако при этом обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что на юго-востоке Москвы в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Около 09:00 в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с различными травмами.