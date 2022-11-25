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Путин обсудил с Совбезом работу делегаций России на G20 и АТЭС

Евгений Жуков
Общество
Путин обсудил с Совбезом работу делегаций России на G20 и АТЭС
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которого обсуждались итоги работы российских делегаций на саммитах «Большой двадцатки» (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Помимо указанной темы, во время дискуссии поднимался вопрос результатов встречи директора Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, передает ТАСС.

Переговоры между США и Россией состоялись 14 ноября в Анкаре. По данным телеканала CNN, Бернс не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что на встрече директора ЦРУ Бернса и главы СВР России Нарышкина обсуждались вопросы безопасности обеих стран.

Встречу, как уточнил Кирби, организовали ради поддержания диалога с Россией. Однако сами переговоры были скорее рутинными.

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