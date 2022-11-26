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Старшая дочь певицы Славы вышла замуж

Лейла Алиева
Общество
Старшая дочь певицы Славы вышла замуж
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж.

Церемония бракосочетания состоялась в загсе подмосковной Барвихи, а рядом присутствовали только близкие люди. Девушка вышла замуж за давнего возлюбленного.

— Самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Завтра все расскажу, а вам девчата, пятничного настроения! И если слез, то слез счастья! — написала Слава на своей личной странице в социальных сетях.

«Свадьба дочки. Поздравляю!», «Сегодня Александра выходит замуж…», «Настя, здоровья, любви и творческих успехов», — поздравили пользователи в комментариях к публикации.

До этого стало известно, что популярной певице Клаве Коке сделали предложение руки и сердца. Избранником звезды стал блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве члена жюри. Кока поделилась кадрами в своих социальных сетях, где рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держа в руках обручальное кольцо.

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