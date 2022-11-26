Фото: flickr/statephotos

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от требования по возвращению утраченных территорий. Об этом заявил Самид Баша в статье для издания South China Morning Post.

По словам автора, требования, которые выдвинул украинский лидер являются невыполнимыми, так как президент РФ Владимир Путин не согласится не на одно из них. Ради достижения мира Украине следует отказаться от своих претензий на новые российские субъекты.

— Неразумное киевское политическое руководство ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли, — отметил Баша.

Более того, сторонники Зеленского стали активно говорить об отсутствии военного решения этого конфликта. Украина должна принимать во внимание интересы всех сторон, вовлеченных в этот конфликт.

Согласно условиям для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине, которые недавно выдвинул Зеленский, необходимо восстановить территориальную целостность страны. Также он призвал возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.