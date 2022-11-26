«Успел с ней попрощаться»: Николаев рассказал о смерти мамы в день его рождения

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народный артист России Юрий Николаев в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека» впервые рассказал о смерти своей мамы. Женщина скрывала от близких серьезную болезнь, а последние годы она прожила в Москве рядом с сыном.

По словам Николаева, о страшном диагнозе семья узнала случайно, когда его сестра перебирала документы мамы. Однако женщина смогла прожить еще около пяти лет, после того как близкие узнали об этом и начали что-то предпринимать.

— Я успел с ней попрощаться. Мне позвонила сестра и сказала, что надо приезжать. Мама скончалась в день моего рождения. Она родила меня 16 декабря. И умерла… 16 декабря. Папа недолго прожил после ее смерти, — поделился воспоминаниями артист.

После смерти родителей, у Николаева диагностировали рак. Однако он отметил, что не в обиде на судьбу и благодарит бога за каждый прожитый день.

О серьезном диагнозе мамы недавно рассказал и актриса Светлана Устинова. Несколько лет назад у ее мамы обнаружили болезнь Альцгеймера. По мнению актрисы, болезнь могла появится из-за того, что мама всю жизнь запрещала себе многое.