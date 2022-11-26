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«Будто меня вел Сатана»: устроивший стрельбу в Walmart писал об издевательствах коллег

Лейла Алиева
В мире
«Будто меня вел Сатана»: устроивший стрельбу в Walmart писал об издевательствах коллег
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Мужчина, который устроил стрельбу в магазине Walmart в Виргинии писал, что коллеги подшучивали над ним и сравнивали с серийным маньяком — Джеффри Дамером. Об этом сообщает газета New York Post.

— Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер. Извините все, я не планировал этого. Все произошло так, будто меня вел Сатана, — написал он в записке в своем телефоне.

Стрелок также добавил, что не был намерен убивать людей и был «одним из самых любящих людей на земле». Также он отметил, что хотел бы, чтобы родители больше уделяли ему внимания и он начал бы все заново.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую среду, 23 ноября, когда неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в штате Виргиния. В результате погибло семь человек, в том числе стрелявший.

Еще один неизвестный открыл стрельбу из своего автомобиля по толпе в ночь на Хеллоуин, 31 октября, в Чикаго. В результате пострадали не менее 14 человек, включая трехлетнего ребенка, еще одного человека злоумышленник сбил на машине.

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