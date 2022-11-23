Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шесть человек погибли в Виргинии при стрельбе в магазине Walmart

Евгений Жуков
Происшествия
Шесть человек погибли в Виргинии при стрельбе в магазине Walmart
Фото: twitter.com/haleyhughey

Полиция американского города Чесапик, находящийся в штате Виргиния, где во вторник произошла стрельба в магазине Walmart, подтверждает гибель шести человек и смерть злоумышленника, открывшего огонь. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили власти города.

— Полиция Чесапика подтверждает гибель семи человек, включая стрелявшего, в результате вчерашней стрельбы в Walmart, — сообщили местные власти в Twitter.

До этого телеканал WAVY-TV сообщил, что после стрельбы в магазине погибли не более 10 человек. Сообщение о стрельбе поступило в полицию во вторник вечером, когда магазин был еще открыт для посетителей.

Похожий инцидент произошел в ночь на Хеллоуин, 31 октября, в Чикаго. Неизвестный открыл стрельбу из своего автомобиля по толпе на оживленной улице города. В результате пострадали не менее 14 человек, включая трехлетнего ребенка, еще одного человека злоумышленник сбил на машине.

В конце сентября трое злоумышленников проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, то началась перестрелка.

Смерть США стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения