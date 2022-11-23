Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине в Виргинии

Лейла Алиева
В мире
Около 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине в Виргинии
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Не более 10 человек погибли после стрельбы в магазине в Виргинии. Об этом сообщает местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию в среду, 23 ноября.

— Представитель полиции сообщил, что не более 10 человек погибли, — говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию во вторник вечером, когда магазин был еще открыт для посетителей. На данный момент правоохранительные органы обсматривают здание и просят жителей держаться подальше. За пределами магазина находится более 40 машин скорой помощи.

До этого сообщалось, что точное количество убитых устанавливается правоохранительными органами, а сам злоумышленник мертв.

Также стало известно, что устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев сознался на суде в убийстве девятерых человек в учебном.

Еще одна стрельба произошла 26 сентября в Ижевске, когда неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу и открыл огонь. Первым от рук стрелка погиб охранник учебного заведения. После этого он пошел в классы и стал стрелять по детям. Подобрее — в материале «Вечерней Москвы».

Смерть США стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения