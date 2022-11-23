Около 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине в Виргинии

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Не более 10 человек погибли после стрельбы в магазине в Виргинии. Об этом сообщает местный телеканал WAVY-TV со ссылкой на полицию в среду, 23 ноября.

— Представитель полиции сообщил, что не более 10 человек погибли, — говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию во вторник вечером, когда магазин был еще открыт для посетителей. На данный момент правоохранительные органы обсматривают здание и просят жителей держаться подальше. За пределами магазина находится более 40 машин скорой помощи.

До этого сообщалось, что точное количество убитых устанавливается правоохранительными органами, а сам злоумышленник мертв.

Также стало известно, что устроивший стрельбу в гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев сознался на суде в убийстве девятерых человек в учебном.

Еще одна стрельба произошла 26 сентября в Ижевске, когда неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу и открыл огонь. Первым от рук стрелка погиб охранник учебного заведения. После этого он пошел в классы и стал стрелять по детям. Подобрее — в материале «Вечерней Москвы».