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СМИ: Украина будет бойкотировать заседания ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию

Араз Салехов
В мире
СМИ: Украина будет бойкотировать заседания ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию
Фото: shutterstock

Делегация из Украины планирует бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ вплоть до момента исключения России из нее. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на члена украинской делегации Евгению Кравчук.

— С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян, — отметила она.

Постоянный комитет ПА ОБСЕ, по словам Кравчук, не сумел изменить свои правила, чтобы исключить российскую делегацию еще в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям ОБСЕ с вопросом, почему Россия, которую он назвал «страной-террористом», до сих пор является членом организации. Однако читатели польского издания Interia не поддержали мнение украинского лидера. Читатели издания призвали Варшаву перестать лебезить перед Киевом, ведь это уже стоило жизни двум полякам после падения ракеты.

Накануне в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления с призывом признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН. Инициатором проекта является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других украинских парламентариев.

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