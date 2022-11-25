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В Верховной раде предложили исключить Россию из ООН

Евгений Белоусов
В мире
В Верховной раде предложили исключить Россию из ООН
Фото: depositphotos

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления с призывом признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН. Это следует из данных на сайте Верховной рады на пятницу, 25 ноября.

Инициатором проекта является спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других украинских парламентариев. Пояснительная записка к проекту гласит, что Россию необходимо исключить из ООН, так как ее присутствие в организации якобы нелегитимно, передает РИА Новости.

23 ноября в Страсбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента. В процессе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Россия признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную новость, заявила, что Европарламент можно признать «спонсором идиотизма».

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.

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