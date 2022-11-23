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Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Александр Афонин
В мире
Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»
Фото: МИД РФ

Европарламент можно признать «спонсором идиотизма», после принятия им резолюции о включении России в перечень «стран — спонсоров терроризма». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 23 ноября.

— Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма, — написала дипломат в своей Telegram-канале.

23 ноября в Страсбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента. В процессе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Россия признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Принятый документ не несет никаких прямых юридических последствий для Евросоюза.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что включение России в список «стран — спонсоров терроризма» может в обозримом будущем повлиять на государственное имущество за рубежом. Кроме того, одобрение подобной инициативы сулит для страны появлением новых ограничений.

Мария Захарова Россия Европарламент
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