Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Фото: МИД РФ

Европарламент можно признать «спонсором идиотизма», после принятия им резолюции о включении России в перечень «стран — спонсоров терроризма». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во вторник, 23 ноября.

— Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма, — написала дипломат в своей Telegram-канале.

23 ноября в Страсбурге состоялось пленарное заседание Европейского парламента. В процессе мероприятия парламентарии приняли резолюцию, в которой Россия признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Принятый документ не несет никаких прямых юридических последствий для Евросоюза.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что включение России в список «стран — спонсоров терроризма» может в обозримом будущем повлиять на государственное имущество за рубежом. Кроме того, одобрение подобной инициативы сулит для страны появлением новых ограничений.