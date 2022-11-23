Что означает решение Европарламента о признании России страной — спонсором терроризма

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Принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, новое решение Евросоюза не имеет непосредственных юридических последствий и является политическим жестом.

— Такой шаг можно было предвидеть. Более того, несколько европейских стран (такие как Латвия и Эстония) в упредительном порядке приняли аналогичное решение. Едва ли это было большим сюрпризом для России. Но в Евросоюзе не прописаны процедуры, которые должны быть задействованы в случае такого решения. Это скорее политический жест, выражающий отношение депутатов европейского парламента к действиям России. Конечно, это создает дополнительный неприятный фон для дальнейших отношений, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил Кортунов, Европейский союз, возможно, будет учитывать новое решение в разработке и принятии очередных санкционных пакетов в отношении России. Однако, в отличие от Соединенных Штатов, в Евросоюзе нет конкретных последствий такого решения, и само это решение является новым для Европейского союза, подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, прописанная в документе цель привлечения российского руководства к ответственности выглядит нереалистично.

— Если говорить о том, что вопрос ответственности России может быть передан в международный суд, то соответствующие механизмы уже запущены. Но это решение носит символический характер. Очевидно, что доставить российское руководство в Гаагу не представляется возможным. Даже последний случай с признанием россиян и одного украинца виновными в катастрофе малайзийского самолета тоже носит символический характер. Понятно, что этих людей Западу не выдадут, — заметил Кортунов.

По мнению политолога, новое решение ЕС может стать причиной ускоренного введения в России новых поправок к законам. Например, в Думе готовятся предложения по объявлению целого ряда европейских организаций нежелательными, а их партнеров в России — иностранными агентами. Этот процесс идет и без действий со стороны Евросоюза, однако новый документ Европарламента может мотивировать российских законодателей на ускоренное принятие решений, заключил политолог.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается «государством — спонсором терроризма» из-за проведения специальной военной операции на Украине. Это следует из результатов голосования на пленарной сессии, которое прошло в среду, 23 ноября, в Страсбурге.