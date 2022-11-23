Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Политолог Журавлев: Америка готовится к послаблениям в санкциях против России

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Журавлев: Америка готовится к послаблениям в санкциях против России
Фото: depositphotos

Америка готовится к послаблениям в санкциях против России. Вполне возможно, что США ослабят ряд ограничений на торговлю нефтью с Россией, однако сохранят их для Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя разрешение Минфина США на торговлю нефтью между Россией и некоторыми странами ЕС.

По мнению Журавлева, Запад постепенно отказывается от некоторых санкций.

— Я думаю, что начался тот процесс, на который они уже намекали: снимают санкции с гражданских отраслей. Странно, что США решили начать именно с юга Европы, а не с самих себя, но это их выбор. Уже где-то недели две назад пошли разговоры, что надо оставить санкции только на военных отраслях, но здесь все предельно размыто. Например, гражданский самолет может везти и военный груз. При желании можно что угодно под что угодно подвести. Как я понимаю, это просто попытка снять кризисную ситуацию с энергоносителями в Европе, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что отмена потолка цен для нефти, которая была переработана после вывоза из РФ, была бы очень выгодна для Америки. По словам специалиста, большое количество заводов в Америке работает на российской нефти и технически настроены именно на нее.

Как заметил собеседник «ВМ», планируемый потолок цен на нефть вполне могут не ввести или ввести в ограниченном объеме.

— Похоже, что Америка может отказаться от потолка цен на нефть. Если бы Америка уперлась, она бы мало что выиграла, но и нового бы не потеряла. Они все, что могли на этом потерять, уже потеряли. Может получиться так, что потолок введет Европа, но не Америка. Нигде не сказано, что ЕС и США должны согласовывать санкции. Но США действительно начинают отступать, хотя тактический аспект мне непонятен. Санкции не дали того результата, который они ждали, но непонятно, почему именно так, — рассказал политолог.

Эксперт уверен, что поставки российской нефти в Европу по ограниченным ценам невозможны. Может быть, Россия начнет отправлять нефть в Америку, где ее будут поставлять в Евросоюз, предположил собеседник «ВМ».

Европа может не захотеть поддержать такой маневр, однако у США есть возможность повлиять на нее, уверен Журавлев.

— Если американцы сыграют так виртуозно, что сами не введут потолок, а Европу заставят, то так и будет. Но европейцы, увидев, что Америка молчит, скорее всего, сами вводить не будут. Хотя, если одной рукой будут показывать кнут, а другой пряник, может получиться интересно, — отметил специалист.

Американцы признались, что полностью заменить Россию на европейском рынке они пока не могут, заключил эксперт.

Некоторые страны Европейского союза, которые не имеют выхода к морю, смогут проводить операции, связанные с поставками нефти из России. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Хорватии, Болгарии и ряду других стран, не имеющих выхода к морю, разрешается проведение операций, которые связаны с поставками российского топлива, заявили в американском ведомстве.

Нефть Евросоюз (ЕС) Эксперты Политологи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения