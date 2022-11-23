Политолог Журавлев: Америка готовится к послаблениям в санкциях против России

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Америка готовится к послаблениям в санкциях против России. Вполне возможно, что США ослабят ряд ограничений на торговлю нефтью с Россией, однако сохранят их для Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя разрешение Минфина США на торговлю нефтью между Россией и некоторыми странами ЕС.

По мнению Журавлева, Запад постепенно отказывается от некоторых санкций.

— Я думаю, что начался тот процесс, на который они уже намекали: снимают санкции с гражданских отраслей. Странно, что США решили начать именно с юга Европы, а не с самих себя, но это их выбор. Уже где-то недели две назад пошли разговоры, что надо оставить санкции только на военных отраслях, но здесь все предельно размыто. Например, гражданский самолет может везти и военный груз. При желании можно что угодно под что угодно подвести. Как я понимаю, это просто попытка снять кризисную ситуацию с энергоносителями в Европе, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что отмена потолка цен для нефти, которая была переработана после вывоза из РФ, была бы очень выгодна для Америки. По словам специалиста, большое количество заводов в Америке работает на российской нефти и технически настроены именно на нее.

Как заметил собеседник «ВМ», планируемый потолок цен на нефть вполне могут не ввести или ввести в ограниченном объеме.

— Похоже, что Америка может отказаться от потолка цен на нефть. Если бы Америка уперлась, она бы мало что выиграла, но и нового бы не потеряла. Они все, что могли на этом потерять, уже потеряли. Может получиться так, что потолок введет Европа, но не Америка. Нигде не сказано, что ЕС и США должны согласовывать санкции. Но США действительно начинают отступать, хотя тактический аспект мне непонятен. Санкции не дали того результата, который они ждали, но непонятно, почему именно так, — рассказал политолог.

Эксперт уверен, что поставки российской нефти в Европу по ограниченным ценам невозможны. Может быть, Россия начнет отправлять нефть в Америку, где ее будут поставлять в Евросоюз, предположил собеседник «ВМ».

Европа может не захотеть поддержать такой маневр, однако у США есть возможность повлиять на нее, уверен Журавлев.

— Если американцы сыграют так виртуозно, что сами не введут потолок, а Европу заставят, то так и будет. Но европейцы, увидев, что Америка молчит, скорее всего, сами вводить не будут. Хотя, если одной рукой будут показывать кнут, а другой пряник, может получиться интересно, — отметил специалист.

Американцы признались, что полностью заменить Россию на европейском рынке они пока не могут, заключил эксперт.

Некоторые страны Европейского союза, которые не имеют выхода к морю, смогут проводить операции, связанные с поставками нефти из России. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Хорватии, Болгарии и ряду других стран, не имеющих выхода к морю, разрешается проведение операций, которые связаны с поставками российского топлива, заявили в американском ведомстве.