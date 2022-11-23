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Минфин США разрешил нескольким странам покупать нефть у России

Юлия Курганова
В мире
Минфин США разрешил нескольким странам покупать нефть у России
Фото: depositphotos

Некоторые страны Европейского союза, которые не имеют выход к морю, смогут проводить операции, связанные с поставками нефти из России. Об этом сообщили во вторник, 22 ноября, в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Хорватии, Болгарии и ряду других стран, не имеющих выхода к морю, разрешается проведение операций, которые связаны с поставками российского топлива, заявили в американском ведомстве.

Ограничение для американских юридических лиц на покупку нефти из России вступят в силу с 5 декабря. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Уточняется, что российские нефтепродукты, существенно переработанные за пределами РФ, не будут попадать под действие санкций. Ввоз российской нефти в Штаты по-прежнему остается запрещенным, передают «Известия».

Страны, покупающие российскую нефть, вряд ли будут ее перепродавать, так как могут нарваться на вторичные санкции, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Нефть Евросоюз (ЕС) Санкции США
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