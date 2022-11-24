«Дикое бандеровское быдло»: поляков разозлило заявление Зеленского о присутствии России в ОБСЕ

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям ОБСЕ с вопросом, почему Россия, которую он назвал «страной-террористом», до сих пор является членом организации. Такое поведение украинского лидера возмутило читателей польского издания Interia.

— А почему Андрей Мельник, дикое бандеровское быдло и заядлый любитель волынской резни, стал вице-министром украинского МИД? — парировал Зеленскому один из читателей.

Другой комментатор заявил, что украинский президент подвергает критике любого, кто не хочет выполнять его требования. Читатели издания призвали Варшаву перестать лебезить перед Киевом, ведь это уже стоило жизни двум полякам после падения ракеты.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.