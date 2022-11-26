В МАГАТЭ заявили, что удар на ЗАЭС может вызвать эффект «грязной бомбы»

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На территории Запорожской АЭС может произойти эффект «грязной бомбы» в случае попадания артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.

— Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба». Бомбы в виде бомбы и искать не надо, — пояснил он.

Эксперт рассказал, что контайнмент — это герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов. По его словам, она может не выдержать артиллерийского удара, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 21 ноября, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии. По его словам, авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

«Вечерняя Москва» выяснила, кто сильнее пострадает от разрушения Запорожской АЭС. По словам инженера-физика, эколога Ильи Рыбальченко, сильнее многих при таком раскладе пострадают европейские страны.