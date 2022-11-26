Названы самые популярные подарки ко Дню матери

Фото: depositphotos

Чаще всего в этом году россияне в подарок на День матери в онлайн-сервисах выбирали косметику и парфюмерию. Об этом свидетельствуют данные аналитиков CloudPayments.

— Мы заметили, что с годами День матери становится все более популярным праздником. И ассортимент подарков, которые выбирают покупатели, становится более широким, — рассказала CEO CloudPayments Татьяна Глазачева.

По ее словам, теперь люди перестали ограничиваться только покупкой цветов и сладостей. Согласно предоставленным данным, в категории «Парфюмерия» спрос перед праздником увеличился на 82 процента. Онлайн-спрос на посуду и товары для кухни в исследуемый период вырос на 47 процентов.

Помимо этого, отмечается заинтересованность россиян в цветах и сувенирах в преддверии праздника, сообщает «Газета.ru».

Сейчас в России проходит «черная пятница». Маркетолог Александра Гольдштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как сэкономить деньги во время «черной пятницы».