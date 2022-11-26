Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые популярные подарки ко Дню матери

Араз Салехов
Общество
Названы самые популярные подарки ко Дню матери
Фото: depositphotos

Чаще всего в этом году россияне в подарок на День матери в онлайн-сервисах выбирали косметику и парфюмерию. Об этом свидетельствуют данные аналитиков CloudPayments.

— Мы заметили, что с годами День матери становится все более популярным праздником. И ассортимент подарков, которые выбирают покупатели, становится более широким, — рассказала CEO CloudPayments Татьяна Глазачева.

По ее словам, теперь люди перестали ограничиваться только покупкой цветов и сладостей. Согласно предоставленным данным, в категории «Парфюмерия» спрос перед праздником увеличился на 82 процента. Онлайн-спрос на посуду и товары для кухни в исследуемый период вырос на 47 процентов.

Помимо этого, отмечается заинтересованность россиян в цветах и сувенирах в преддверии праздника, сообщает «Газета.ru».

Сейчас в России проходит «черная пятница». Маркетолог Александра Гольдштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как сэкономить деньги во время «черной пятницы».

Праздники Подарки Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения