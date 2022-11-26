Подросток стал подозреваемым по делу о жестоком тройном убийстве в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Четырнадцатилетний подросток стал подозреваемым в жестоком убийстве трех человек в квартире в подмосковных Луховицах. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили личность преступника и доставили его в отдел. Им оказался местный житель 2008 года рождения. Правоохранители передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Уточняется, что конфликт мог произойти на почте бытовой ссоры, сообщает ТАСС.

Жестокое убийство трех людей, о котором идет речь, произошло в пятницу, 25 ноября. Убиты хозяин квартиры Геннадий Дайновец, а также его знакомые — 35-летняя Анастасия Покровская и 40-летний мужчина по фамилии Коньков. По предварительной информации, убийца был пьян.

В середине октября подросток зарезал 12-летнюю одноклассницу в подъезде многоэтажного дома в Костроме. Как уточняется, тело школьницы с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде одного из домов. Следователи выяснили, что девочку убил ее одноклассник.