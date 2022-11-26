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Кинокомпания DreamWorks Animation обновила заставку с мальчиком на Луне

Араз Салехов
Общество
Кинокомпания DreamWorks Animation обновила заставку с мальчиком на Луне
Фото: YouTube-канал Meme Lord (скриншот)

Американская кинокомпания DreamWorks Animation обновила свою заставку. Об этом стало известно в субботу, 26 ноября.

— Мы воплощаем мечты в жизнь на экране, поэтому идея заключалась в том, что вы попадаете в сны ребенка. Они вновь знакомят с этими культовыми персонажами, которых мы создавали на протяжении всех этих лет. Ребенок занимается серфингом, плывет, летает через разные вселенные и собирает всех этих совершенно разных киногероев в одно целое, — рассказал художник Кендал Кронкхайт.

На кадрах виден путь мальчишки на Луне чуть ли не через всю 28-летнюю историю студии.

В начале ноября исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что хотел бы снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. По его словам, фильмы данной серии не снимались порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли Warner Bros.».

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