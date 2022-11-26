Андрей Бочкарев: Пройден первый тоннель перегона «Вавиловская» — «Академическая» Троицкой линии метро

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Марина» завершил проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии метрополитена. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ТПМК в ходе своей работе преодолел порядка 2470 метров пути в условиях плотной городской застройки.

Бочкарев также добавил, что трасса тоннеля прошла под аллеей нечетной стороны Ленинского проспекта, проезжей частью улицы Дмитрия Ульянова и действующей станцией «Академическая» Калужско-Рижской линии столичной подземки.

В свою очередь гендиректор акционерного общества (АО) «Мосинжпроект», являющегося главным проектировщиком и подрядчиком по строительству новых линий и станций метрополитена Москвы, Юрий Кравцов уточнил, что до этого момента «Марина» использовалась при проходке восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) и межтерминального пешеходного тоннеля в аэропорту Шереметьево.

В общей сложности на центральном участке Троицкой линии со станциями «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская» работают пять ТПМК. Так, комплекс «Ольга» прокладывает правый тоннель, а «Александра» и «София» соединяют станцию «ЗИЛ» с «Крымской». «Наталия» и «Светлана» в свою очередь — «Крымскую» с «Академической».

Помимо этого, Кравцов рассказал, что оба тоннеля между «Вавиловской» и «Новаторской» уже пройдены, а все четыре станционных комплекса участка принимают активное участие в строительстве.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что рабочие начали устанавливать основные конструкции станции «ЗИЛ» строящейся Троицкой линии метро.