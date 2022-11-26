Россия в результате обмена военнопленными с Украиной вернула девять бойцов

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Российская сторона при обмене военнопленными с Украиной вернула девять военнослужащих. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В соответствующем сообщении российского оборонного ведомства говорится, что по итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому правительству территории были возвращены девять военнослужащих России, «которым в плену грозила смертельная опасность».

В министерстве также добавили, что освобожденные участники боевых действий будут доставлены в столицу самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России для прохождения лечения и реабилитации, передает ТАСС.

24 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

11 ноября освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР сообщили, что сотрудники СБУ пытали пленных российских солдат током по несколько часов. По их словам, они общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.