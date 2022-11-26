Минобороны: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью

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Специалисты из Соединенных Штатов создали вариант коронавирусной инфекции, который вызывает гибель 80 процентов лабораторных животных с развитием атипичных неврологических симптомов. Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, еще в прошлом месяце профильные эксперты Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавируса, основанный на штамме «омикрон» и исходном варианте из китайского города Ухань.

Разработанный модифицированный вирус, по словам Кириллова, вызывал гибель порядка 80 процентов зараженных модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями дыхательной системы, передает Telegram-канал Минобороны России.

Кириллов также добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а актуальные вакцины против него неэффективны.

В заключение он подчеркнул, что подобное исследование было проведено на средства американских налогоплательщиков, несмотря на существенные биологические риски, поскольку Вашингтон не имеет систем государственного надзора за исследованиями в сфере генетической инженерии.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что ООН следует провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса.