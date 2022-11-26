Жителям столицы пообещали январские морозы на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура в столице к среде, 30 ноября, опустится до январских показателей. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, несмотря на аномально высокий фон атмосферного давления, в Подмосковном регионе на данный момент наблюдается облачная погода с небольшим снегом.

Атмосферный фронт, смещающийся с юга на север, сохранит в городе такую погоду в ближайшие два дня. Леус также добавил, что температура воздуха в эти дни будет близка к норме климата: термометры покажут ночью минус 4–6, а в дневное время — 2–4 градуса ниже ноля.

Помимо этого, эксперт отметил, что со вторника, 29 ноября, ситуация с погодой поменяется, поскольку свое влияние окажет антициклон с востока. Наполненный холодным арктическим воздухом, он поспособствует прекращению осадков.

Однако морозы станут сильнее, а пик похолодания придется на среду, когда температура окажется на 6–7 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским значениям, по-прежнему будет холодно. Только к концу рабочей недели морозы начнут ослабевать, сообщил Леус в своем Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» выяснила, когда в столицу придут настоящие январские морозы. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, понедельник станет последним теплым днем. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться, морозы в Москве будут усиливаться.