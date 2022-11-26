Какие у России планы на Арктику, и возможен ли из-за нее конфликт с США

Фото: Минобороны РФ

Американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что Россия «готовится к полномасштабному конфликту» в Арктическом регионе. Действительно ли это так и какие у РФ планы на Арктику «Вечерней Москве», рассказал политолог Юрий Светов.

По его мнению, конфликт США и России может произойти, но при условии, что американцы будут нагнетать напряженность

— В Арктике проходит граница РФ и США. Через эту территорию мы готовы атаковать Штаты в случае их агрессии против нашей страны. Это максимально беспокоит американцев. Они постоянно пытаются придумать разного рода ограничения для России. Тем более что такого уровня ледокольного флота у США нет. Атомные ледоколы высочайшей проходимости есть только в РФ. Именно поэтому, как во всех других областях, где американцы уступают нам в конкуренции, они поднимают истерию и пытаются наложить ограничения со стороны международных организаций. Но у них это не получится. Мы действуем в Арктике так, как считаем нужным, — объяснил политолог.

По словам специалиста, планы на Арктику у России обширные.

— Мы являемся арктическим государством. У нас самая большая граница с арктическими территориями. В планы России входит установка навигации по Северному морскому пути. Для его защиты наша страна будет принимать все необходимые меры. Например, восстанавливать базы, которые гарантируют безопасность судоходства. Кроме того, в Арктике происходит движение российских атомных подводных лодок, — отметил политолог.

Специалист напомнил, что раньше Россия была членом Арктического совета. Этот международный орган согласовывал критерии деятельности стран в Арктике.

— Нас оттуда выгнали. Теперь мы будем действовать так, как выгодно России, — считает Светов.

Кроме того, по мнению политолога, Россия не будет сотрудничать с другими странами в Арктике, так как может решить все свои вопросы на данной территории самостоятельно.

— Мы пытались сотрудничать с Норвегией, Финляндией, Швецией, Исландией, США и Канадой. Активный интерес в освоении Арктики проявили страны, которые не являются арктическими, например, Китай. Но России никто не нужен, наша страна самодостаточна, — заключил Светов.