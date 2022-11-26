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Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины

Евгений Жуков
В мире
Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины
Фото: flickr/number10gov

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило издание The Guardian.

Данная инициатива будет приурочена к рождественским праздникам. Джонсон отметил, что все собранные деньги пойдут на оплату медикаментов и специализированного оборудования для больниц на Украине.

Экс-премьер также добавил, что жители Великобритании всегда славились щедростью и широтой души, даже в те моменты, «когда дома наступают трудные времена». С этими словами Джонсон призвал британцев «залезть поглубже в карманы» в эти праздники.

Он подчеркнул, что деньги нужно отправлять в фонд Circle Health. До этого данная организация уже доставила на Украину лекарства и гуманитарную помощь на сумму порядка 3,6 миллиона долларов.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Украина Борис Джонсон Великобритания Гуманитарная помощь
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