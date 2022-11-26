Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Турции сообщили, что страна не будет просить разрешения на операции в Сирии

Евгений Жуков
В мире
В Турции сообщили, что страна не будет просить разрешения на операции в Сирии
Фото: Pixabay

Турецкое руководство не намерено просить какого-либо разрешения от союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил портал Anadolu, ссылаясь на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.

При этом он подчеркнул, что власти страны открыты для обсуждения своих действий с союзниками по военно-политическому блоку по вопросу проводимой операции на севере Сирии и Ирака. Калын отметил, что Анкара ожидает «от партнеров совместных шагов», однако при отсутствии таковых Турция будет «решать проблему своими силами».

Помимо этого, пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что все действия армии страны на приграничных с Сирией и Ираком территориях основаны на статье 51-й Устава Организации Объединенных Наций, которая определяет право на самооборону государства.

— Современная концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше, — заключил Калын.

До этого президент Турции Реджен Тайип Эрдоган заявил, что Анкара после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией».

В понедельник, 21 ноября, Эрдоган рассказал о причинах начала спецоперации в Сирии. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе.

Спецоперации Турция Сирия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения