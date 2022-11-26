В Турции сообщили, что страна не будет просить разрешения на операции в Сирии

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Турецкое руководство не намерено просить какого-либо разрешения от союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил портал Anadolu, ссылаясь на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.

При этом он подчеркнул, что власти страны открыты для обсуждения своих действий с союзниками по военно-политическому блоку по вопросу проводимой операции на севере Сирии и Ирака. Калын отметил, что Анкара ожидает «от партнеров совместных шагов», однако при отсутствии таковых Турция будет «решать проблему своими силами».

Помимо этого, пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что все действия армии страны на приграничных с Сирией и Ираком территориях основаны на статье 51-й Устава Организации Объединенных Наций, которая определяет право на самооборону государства.

— Современная концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше, — заключил Калын.

До этого президент Турции Реджен Тайип Эрдоган заявил, что Анкара после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией».

В понедельник, 21 ноября, Эрдоган рассказал о причинах начала спецоперации в Сирии. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе.