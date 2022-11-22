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Эрдоган заявил, что Турция будет уничтожать террористов «танками и артиллерией»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Конфликт в Сирии
В мире
Эрдоган заявил, что Турция будет уничтожать террористов «танками и артиллерией»
Фото: Администрация президента РФ

Турция после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 ноября.

— Мы знаем имена, места и профили террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией, — сказал Эрдоган на церемонии открытия плотины в провинции Артвин. Его слова передает РИА Новости.

До этого стало известно, что турецкие войска на севере Сирии и Ирака проводят военно-воздушную операцию, которая направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

По словам президента Турции, военные действия начались в том числе по причине того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе. Эрдоган подчеркнул, что Москва отказалась выполнять свой долг, определенный Сочинским меморандумом, подписанным в 2019 году.

Рабочую партию Курдистана обвиняют в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли шесть человек, еще 81 пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия
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