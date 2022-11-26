Захарова заявила, что европейские лидеры подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

Фото: МИД РФ

Европейские лидеры своей политикой сами подтолкнули Европейский союз к энергетическому кризису. Об этом в субботу, 26 ноября, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Европейские лидеры пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу, — заявила она на телеканале ТВЦ.

Дипломат отметила, что европейским лидерам осталось убедить своих граждан, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах».

По ее мнению, политики в Европе «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории со взрывом на нитках трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Захарова подчеркнула, что западные страны признали данный инцидент терактом, но призвали не торопиться с выводами, чего они не придерживаются, когда «есть заказ на обвинение России».

Результаты расследования теракта на «Северных потоках» могут быть неожиданными, но не стоит ожидать, что кто-то понесет за это ответственность. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Владимир Гундаров.