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Приметы и советы

«Недовольные бездельники»: польский журналист возмутился из-за требований украинцев

Юлия Курганова
В мире
«Недовольные бездельники»: польский журналист возмутился из-за требований украинцев
Фото: Pixabay

Беженцы с Украины устроили в Польше протест после решения об их выселении из гостиницы с системой «все включено». Об этом сообщил журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст.

— Бесплатное проживание в отеле в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» устроили акцию протеста, — написал он.

Обозреватель отметил, что украинские беженцы восприняли необходимость самостоятельно арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Он сообщил, что гостиница, где размещались почти 250 украинцев, полностью удовлетворяла расходы на их проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку.

— Иначе говоря, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате «все включено», — возмутился Пяст.

По его словам, такие инциденты с беженцами с Украины встречаются и в других частях страны.

— Мы предупреждали, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим целый слой вечно недовольных и потребительски настроенных бездельников, которые паразитируют на польских налогоплательщиках, — заключил журналист.

24 ноября сообщалось, что украинские националисты жестоко избили двух жителей Берлина за несколько слов на русском языке. Около половины четвертого ночи русскоязычные мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан. Вскоре к паре подошла группа из пяти человек, у одного из которых в руках был флаг Украины.

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