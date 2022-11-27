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Американский историк Хомский напомнил критикам РФ о главном преступлении века

Юлия Курганова
В мире
Американский историк Хомский напомнил критикам РФ о главном преступлении века
Фото: Unsplash

Западные страны не могут критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Такое мнение высказал американский историк Ноам Хомский.

— Соединенные Штаты напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией, — заявил он.

Специалист отметил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.

— Именно Британия и Франция стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. А Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака, — подчеркнул Хомский в интервью изданию Mundo.

Также он порекомендовал Европе попытаться найти компромисс не с Россией, а «с самой собой».

Политики Соединенных Штатов часто совершают разрушительные ошибки, и конфликт на Украине стал одной из них. Такое мнение выразил старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер. Он отметил, что американские СМИ предпочитают не говорить о политических ошибках Вашингтона.

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