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«Лешка вышел на охоту»: экс-солистка «Блестящих» Новикова высмеяла бывшего мужа

Юлия Курганова
Общество
«Лешка вышел на охоту»: экс-солистка «Блестящих» Новикова высмеяла бывшего мужа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова развелась с предпринимателем Алексеем Сорокиным еще в июле 2018 года. Но экс-муж до сих пор судится с ней из-за недвижимости. Бизнесмен надеется получить дом, который строился еще до развода. Артистка делает все, чтобы не остаться без крыши над головой вместе с сыновьями. Тем временем мужчина ни в чем себе не отказывает и отдыхает в дорогих ресторанах.

Новикова поделилась с поклонниками видео, в котором предостерегает будущую избранницу предпринимателя от опрометчивого поступка и смеется над бывшим мужем. Она написала, что эти кадры ей отправила подруга.

— А вот и лысый «бедняга» Алексей, который пытается отнять у меня и детей наш дом. Вполне здоров и не бедствует! Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы. Берегите ваши денежки и нервы от этого милого весельчака и балагура. Так что, граждане, будьте бдительны. Лешка вышел на охоту, — цитирует звезду портал StarHit.

Новикова и Сорокин были женаты всего три года. Певица утверждает, в этот период она начала строить дом на свои деньги. Знаменитость планировала обосноваться в нем вместе с сыновьями от первого супруга: Мироном и Богданом. Но теперь артистке приходится доказывать право на владение недвижимостью.

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева прокомментировала появившиеся в Сети слухи о ее «разводе» с комиком Павлом Волей.

Недвижимость Знаменитости бывшие мужья смех Суды
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