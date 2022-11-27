Истязавшего беременную возлюбленную ревнивца задержали в Красноярке

Фото: СК РФ

В Красноярске полиция задержали мужчину, который избил и облил зеленкой беременную возлюбленную. Об этом сообщили в воскресенье, 27 ноября, в Telegram-канале СУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В СМИ распространилась видео, на котором запечатлена жестоко избитая беременная девушка, облитая зеленкой. Возлюбленный истязал ее, заподозрив в измене. В ролике видно, как жертва сидит перед камерой на полу и плачет.

Указывалось, что мужчина захотел проверить девушку и от лица другого молодого человека написал ей с предложением встретиться. Когда 22-летняя избранница пришла на «встречу», ее облили зеленкой, избили и отстригли волосы.

— Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, — сообщили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что мужчина ранее был судим. Со своей жертвой он встречался около двух месяцев. Известно, что девушка беременна, но не от избившего ее мужчины, сообщает РЕН ТВ.

Суд в Екатеринбурге вынес приговор сиделке, обвиняемой в истязании 95-летней подопечной. Женщину отправили на принудительное лечение в специализированную больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 23 ноября.