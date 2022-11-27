«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до вечера 28 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до вечера понедельника 28 ноября в связи с появления гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Желтый — погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 21:00 28 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

«Вечерняя Москва» выяснила, когда в столицу придут настоящие январские морозы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что последним теплым днем будет понедельник. После этого температура воздуха начнет постепенно снижаться, а морозы в Москве будут усиливаться.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве держится повышенное атмосферное давление. Так, во вторник, 29 ноября, из-за атмосферных явлений оно выйдет на свой пик и достигнет показателя 765 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление начнет снижаться только к концу рабочей недели.