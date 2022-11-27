Ученые выявили следующий штамм коронавируса, который может стать опаснее

Фото: Unsplash

COVID-19 эволюционировал, чтобы стать более патогенным. Об этом свидетельствует лабораторное исследование, проведенное в Южной Африке с использованием образцов вируса от человека с ослабленным иммунитетом.

По словам ученых, такие результаты указывают на то, что новый вариант может вызывать больше заболеваний, чем преобладающий в настоящее время штамм «омикрон».

Другое исследование, которое было проведено в городе Дурбан Алексом Сигалом из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, также показало, что вирус может продолжать мутировать. При этом новый вариант может вызвать более тяжелое заболевание и смерть, пишет Bloomberg.

Недавно «Вечерняя Москва» выяснила, почему заболеваемость коронавирусом в Китае бьет рекорды. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, большое количество заболевших в Китае объясняется высокой плотностью населения и усиленными мерами выявления коронавируса. Жители Китая подвержены заражению коронавирусом намного больше, чем граждане других стран.