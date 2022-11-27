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«Может развиться очень тяжелая форма»: что такое мышиная лихорадка и чем она опасна

Анастасия Харламова

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Общество
«Может развиться очень тяжелая форма»: что такое мышиная лихорадка и чем она опасна
Фото: shutterstock

В поселке в Башкирии среди людей зафиксировали вспышку мышиной лихорадки. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве» о симптомах заболевания и насколько оно опасно.

Как распространяется

По словам специалиста, главными переносчиками геморрагической, или, как ее еще называют, мышиной лихорадки, являются мыши. Тем не менее распространение инфекции от человека к человеку тоже исключать нельзя.

— Это заболевание передается через мочу и экскременты мышей. Оно практически никогда не переходит от человека к человеку. Однако не стоит исключать пищевой, респираторный и контактно-бытовой путь распространения геморрагической лихорадки, — отметила Мескина.

Какие характерные симптомы

Специалист объяснила, что данное заболевание у каждого пациента протекает по-разному.

— Мышиная лихорадка у каждого человека может протекать совершенно по-разному. Но в большинстве случаев заболевание похоже на грипп. У одного пациента может наблюдаться только повышение температуры. В тяжелых формах развивается почечная недостаточность. Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис, — рассказала врач.

Смертность от мышиной лихорадки невысокая. Но у пациентов с тяжелой формой заболевания летальный исход вполне возможен, уточнила инфекционист.

По словам Мескиной, прививок от мышиной лихорадки в настоящий момент не существует.

Может ли вызвать новую пандемию

Эксперт уверена, что лихорадка не сможет вызвать пандемии и широко распространиться по стране из-за того, что она приспособлена к определенным климатическим особенностям.

— Это эндемичное заболевание, которое чаще всего встречается на какой-то конкретной территории. На это влияют климатические особенности, а также большое количество диких мышей, которые являются главными переносчиками инфекции. В России широкое распространение геморрагической лихорадки характерно для Сибири, а также северной и восточной части страны. Для Москвы и столичного региона это очень редкое явление, — заключила собеседница «ВМ».

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