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Президента Украины Владимира Зеленского необходимо призвать вернуть деньги за предоставленную военную и финансовую помощь. Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в воскресенье, 27 ноября.

— Прежде чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях, — отметил он.

Позорнее эту ситуацию делает то, что украинский лидер не возмещает расходы на поставку оружия западным странам, добавил Филиппо на личной странице в Twitter.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины в конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако необходимо увеличить объем помощи Киеву. По его мнению, это позволит украинскому народу отстоять свое право на самооборону.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю США выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов.