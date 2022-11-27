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Более 30 тысяч мам с детьми трудоустроились при поддержке столичной службы занятости

Лейла Алиева
Город
Более 30 тысяч мам с детьми трудоустроились при поддержке столичной службы занятости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Свыше 30 тысяч мам с детьми нашли работу благодаря поддержке столичной службы занятости с начала 2020 года. Об этом рассказала заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Анна Петухова в воскресенье, 27 ноября.

— Московская служба занятости понимает потребности мам, которые не хотят откладывать карьеру и стремятся совмещать работу с воспитанием детей — во время декретного отпуска или после выхода из него. Они могут быть уверены, что город поможет им найти работу со стабильным доходом по прежней специальности, — отметила она.

Кроме того, центр занятости помогает пройти повышение квалификации или освоить новую специальность на базе ведущих столичных вузов-партнеров совершенно бесплатно, заключила Петухова.

С начала 2019 года специалисты столичной службы занятости помогли найти работу около 35 тысячам женщин с детьми дошкольного возраста. Из этого числа более семи тысяч москвичек были трудоустроены в этом году. Чаще всего они устраиваются продавцами, администраторами, воспитателями, поварами и банковскими служащими.

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