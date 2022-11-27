Поезда «Аэроэкспресс» возобновили движение по графику в Шереметьево

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Поезда «Аэроэкспресс» возобновили движение по графику в аэропорт Шереметьево. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— «Аэроэкспрессы» между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево курсируют каждые 30–40 минут по стандартному расписанию после технологического перерыва в движении, — говорится в сообщении.

Изменения в графике движения поездов были введены из-за проведения работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево новой железнодорожной линией.

С 03:00 28 ноября по 03:00 8 декабря изменится расписание поездов на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении МЖД. Причиной изменения является строительство моста на участке между станциями Серпухов и Тарусская. Чтобы добраться до этих станций, пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами.

Также с декабря в силу вступает новое расписание электропоездов Московского транспортного узла. Большинство изменений в этом году вступит в силу с 11 декабря.