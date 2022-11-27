Тишковец предупредил москвичей об усилении морозов и аномально высоком давлении

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Календарная зима в столице начнется с январских морозов и аномально высокого давления. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К концу текущего месяца начнется усиление монгольского антициклона, поэтому выхолаживание воздуха усилится, а облака станут постепенно редеть.

По словам синоптика, 28 ноября днем ожидается до минус шести градусов, а утром во вторник температура воздуха опустится до минус 5–10 градусов.

— Заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным, когда в темное время суток столбики термометров понизятся до минус 9–14 градусов. В дневные часы — не выше минус 4–9 градусов, — написал он в своем Telegram-канале.

До 21:00 28 ноября в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с появлением гололедицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что последним теплым днем будет понедельник. После этого температура воздуха начнет постепенно снижаться, а морозы в Москве будут усиливаться.