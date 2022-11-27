«Нацистский уродец»: Захарова ответила латвийскому депутату на слова о русской нации

Фото: МИД РФ

Латвийскому депутату Александру Кирштейнсу следует задаться вопросом, существует ли американская нация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 27 ноября.

Недавно латвийский депутат отметил, что русской нации нет, а русский язык произошел от монголо-татар, когда они пытались говорить на украинском.

— Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть? — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого украинский постпред при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, комментируя заседание Совбеза, заявил, что слушать представителя от России является «одной из самых ужасных его обязанностей». Иллюстрацией к его словам стала фотография, на которой Кислица показывает средний палец. При этом на снимке украинский постпред позирует в футболке с нецензурной надписью, адресованной руководству России.

В ответ на это Захарова отметила, что украинские власти опускаются на дно, «горделиво подняв средний палец», который стал их «позорным символом».