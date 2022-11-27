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Песков: Россия не будет вести торговлю со странами, которые примут потолок цен на ресурсы

Александр Афонин
Политика
Песков: Россия не будет вести торговлю со странами, которые примут потолок цен на ресурсы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Позиция России по торговле газом и нефтью со странами, которые введут потолок цен, была уже озвучена президентом страны Владимиром Путиным — сделки совершаться не будут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 27 ноября.

— Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российское руководство следит за ситуацией. По его словам, в введении потолка цен на энергоносители есть множество нюансов, которые нужно сперва просчитать. «Стрелять себе в ногу» Москва не собирается, передает РИА Новости.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», какие есть слабые места в потолке цен, а также о том, как Россия будет действовать после его вступления в силу. По его словам, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.

Дмитрий Песков Россия Торговля Энергетика
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