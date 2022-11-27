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Во Франции заявили, что Зеленский хочет втянуть Европу в открытое противостояние с Россией

Александр Афонин
В мире
Во Франции заявили, что Зеленский хочет втянуть Европу в открытое противостояние с Россией
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну с Россией. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил депутат Национального собрания Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

— Зеленский жертвует своим народом, Зеленский хочет втянуть Европу в третью мировую войну против России, — сказал он.

Депутат добавил, что считает Зеленского опасным человеком. Для предотвращения подобных последствий странам Запада необходимо пойти на мирное соглашение с Россией. По его словам, оно должно включать в себя защиту русскоязычного населения Донбасса, а также нейтральный статус для Украины, передает РИА Новости.

До этого бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Владимира Зеленского необходимо призвать вернуть деньги за предоставленную военную и финансовую помощь. По его словам, отсутствие возмещения расходов на поставки вооружения делает ситуацию позорнее.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что несмотря на экономические проблемы внутри Европы, финансовую помощь Украине ЕС придется выделить. По его словам, это будет сделано по требованию Вашингтона.

Франция Владимир Зеленский Россия Европа
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